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رسالة من إسرائيل إلى مجلس الأمن بخصوص تعامل لبنان مع حزب الله.. إليك تفاصيلها

السبت 14 أغسطس 2021 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة من إسرائيل إلى مجلس الأمن بخصوص تعامل لبنان مع حزب الله.. إليك تفاصيلها



القدس المحتلة / سما /

 بعث مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، السفير جلعاد أردان، رسالة جديدة إلى ​مجلس الأمن الدولي​، ملحقة بالشكوى السابقة، بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحدود الشمالية مع ​لبنان.

وفي رسالته، أعرب السفير الإسرائيلي عن قلقه الشديد حول "الطريقة التي تعاملت بها السلطات اللبنانية مع "إرهابيي ​حزب الله"​، الذين ارتكبوا هذه الهجمات على الحدود".

كما وجه جلعاد أردان دعوة لمجلس الأمن إلى "إدانة هذه الانتهاكات الجسيمة إدانة قاطعة، وأن يستنكر بعبارات لا لبس فيها تقاعس ​الحكومة اللبنانية​ عن اتخاذ إجراء في هذا الشأن".

#اسرائيل #الامم المتحدة #جلعاد اردان #حزب الله #لبنان

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