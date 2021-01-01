  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تحذير إسرائيلي من التصعيد في الضفة وغزة

السبت 14 أغسطس 2021 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير إسرائيلي من التصعيد في الضفة وغزة



القدس المحتلة/سما/

حذّر مسؤول رفيع في جيش الاحتلال الإسرائيلي، من تصعيد محتمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حال "عدم التوصل إلى تفاهمات مع فصائل المقاومة في قطاع غزة وتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية"، مشيرا إلى ما وصفه بـ"الغليان الميداني".

وقال السؤول في جيش الاحتلال: "كان على الجيش الإخلاء مبكرا في (البؤرة الاستيطانية) ‘إفياتار‘، وهناك نشاط إرهابي مقلق في جنين ويمكننا العودة إلى ‘حارس الأسوار‘ (الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة)".

وأكد، في تصريحات نقلتها هيئة البث الرسمية ("كان ١١")، أن الجندي قاتل الشهيد الطفل، محمد العلامي، "سيخضع للاستجواب لدى وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية".

وكانت مصادر عسكرية وسياسية إسرائيلية قد ادعت أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، طلب من ضباط كبار بتقليص حالات إطلاق النار على فلسطينيين في الضفة الغربية، إثر استشهاد أكثر من 40 فلسطينيا في جرائم الجيش، منذ أيار/ مايو الماضي، وأن مسؤلين في المستوى السياسي انتقدوا قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي، تمير يدعي، بسبب سلوك قواته وتحسبوا من أن ذلك سيؤدي إلى تصعيد في الضفة الغربية.

وفي حديثه مع ضباطه عن جريمة قتل الشهيد العلامي في بلدة بيت أُمّر في الخليل، قال كوخافي: "إننا نعمل في بيئة مزدحمة وقاسية، كثيرة بالاحتكاك والتهديدات، وغالبًا ما يكون من غير الواضح من هو العدو ومن هو البريء"، وأضاف "أنا أتفهم التعقيد، وأطلب منكم التعامل معه، وسنساندكم. سوف ندعمكم عندما تتبعون التعليمات. سنقوم بدعمكم عندما تتبعوا تقديراتكم حتى لو وقعت هناك أخطاء".


 في المقابل، كشف مصدر فلسطيني مُطلّع، أن الفصائل في غزة تدرس خيارات "التصعيد الشعبي"، في ظل تصاعد الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية، وتشديد حصار على قطاع غزة.

وقال المصدر إن هناك "نقاش تجريه قيادة الفصائل للتوجه نحو تصعيد شعبي، قابل لكل السيناريوهات، ردا على ما يجري من مخططات لتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية، ومنع الإعمار (في غزة) وتضييق الحصار".

ولم يكشف المصدر الفلسطيني، الذي تحدث لوكالة "الأناضول" التركية، ماهية أدوات "التصعيد الشعبي" التي تدرسها الفصائل.

وأضاف أن "الفصائل باتت ترى أن هناك محاولات لتمرير مخطط جديد يستهدف القدس، وعزل غزة عبر الحصار، لإشغالها بأزمات معيشية للاستفراد بالقدس والضفة".

وتابع أن الفصائل ترفض تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية وتحذر من خطة إسرائيلية أميركية، تتضمن "تقديم تسهيلات للفلسطينيين، والسماح ببناء بعض المباني في المناطق المصنفة ج (في الضفة الغربية) مقابل التوسع الاستيطاني".

#التصعيد الإسرائيلي #غزة #الضفة #الجيش الاسرائيلي #البؤرة الاستيطانية #جنين #حارس الاسوار

الأكثر قراءة اليوم

طالع: اسرائيل تعلن حزمة تسهيلات جديدة لقطاع غزة..

الشرطة بغزة تفتح تحقيقاً بشأن فيديو يظهر سيدة داخل أحد المنتجعات بشكل فاضح

"الدولة الفلسطينية" طُرحت لترفض.. الخطة الإسرائيلية: "صفقة القرن" ثم التطبيع ولاحقًا ضم الضفة

الكشف عن موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين

تربط بيروت بالبقاع.. إعلام إسرائيلي يكشف عن مهام شبكة أنفاق ضخمة لحزب الله في لبنان

الحرائق تشتعل مجدداً في غلاف غزة

رؤساء وملوك عرب زاروا الموساد سراً.. ونشر صور مسؤول بحريني مع ضابط إسرائيلي “رسالة لإيران”

الأخبار الرئيسية

ما الهدف من منح الاحتلال تسهيلات جديدة لغزة ؟

التربية والتعليم تتحدث عن آخر مستجدات بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين

مسؤولون اسرائيليون : "بادرة حسن نية" من بينيت تجاه الفلسطينيين قريبا لنيل ثقة بايدن

قناة عبرية: بنيت يرفض السماح لغانتس بلقاء الرئيس عباس

الرئيس

ماذا عن مشاكل السلطة و”الهدوء الغريب” الذي يرافق تزايد قتل إسرائيل للفلسطينيين؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية