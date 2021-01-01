ما الهدف من منح الاحتلال تسهيلات جديدة لغزة ؟

غزة/سما/

كشفت صحيفة عبرية، مساء الجمعة، عن هدف "إسرائيل" من التسهيلات الجديدة التي تنوي منحها لقطاع غزة.

وقال مراسل صحيفة "معاريف العبرية" تال ليف رام: "إنّه لأول مرة منذ عام ونصف، تسمح "إسرائيل" بخروج 1000 تاجر من قطاع غزة إلى إسرائيل، في ظل غياب الجهود القطرية".

وأضاف: "أنّ "إسرائيل" تسعى من خلال هذه التسهيلات لمحاولة الحفاظ على الهدوء في غزة بدون وساطات قطرية".



وفي ذات السياق، قال مراسل القناة الـ"20" العبرية نوعم أمير: "إنّ الشيء الوحيد الذي يفسر قرار الحكومة بتسهيلات التجار والمعابر لغزة هو تقديراتهم باقتراب جولة أخرى من القتال مع غزة".

وأكمل: إنّ المشكلة في المنظومة "الإسرائيلية" أنّهم يرفضون فهم أنّ مثل هذه التسهيلات لا تساعد في منع الجولة، لأنّه عندما تريد حمـاس شن جولة تصعيد جديدة، سيكون هناك جولة بغض النظر عن التسهيلات".

وكان منسق اعمال حكومة الاحتلال غسان عليان، أعلن في وقت سابق اليوم، عن استئناف دخول 1000 تاجر و350 BMG من غزة إلى إسرائيل، عن حاجز إيرز، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأحد، على أن يتم إصدار تصاريح الدخول إلى "إسرائيل" لأشخاص تلقوا التطعيم المضاد لـ"كورونا"والمتعافين فقط.