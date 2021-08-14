التربية والتعليم تتحدث عن آخر مستجدات بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين

رام الله/سما/

تحدث الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، صباح اليوم السبت، حول آخر مستجدات بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين.

وقال الخضور في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين": إنه يبدأ دوام الهيئات الإدارية والتدريسية صباح اليوم السبت 14/8/2021، للمدارس التي تعطل يومي الجمعة والأحد، وصباح الأحد 15/8/2021 للمدارس التي تعطل يومي الجمعة والسبت.

وأضاف أن دوام الطلبة في الضفة والقدس وقطاع غزة، لمدارس الحكومة والخاصة ووكالة الغوث سيكون اعتباراً من صباح الاثنين 16/8/2021.

وأشار الخضور إلى أن الوضع الصحي يفرض حضوره بقوة، حيث هناك تكثيف لعمليات التطعيم ضد فيروس كورونا حتى يتم رفع الجهوزية، مؤكداً أن هناك برتوكول صحي سيتم العمل عليه واهم بنوده التباعد الجسدي والتعقيم والنظافة والتهوية وارتداء الكامامات.



ونوه إلى أن 80% من الهيئات التدريسية قد تلقت تطعيم فيروس كورونا، ويتم العمل خلال اليوم وغداً على استكمال عملية التطعيم للهيئات.

وبشأن توزيع الكتب على المدارس، أوضح الخضور أنه بحلول نهاية الأسبوع الحالي ستكون كافة الأمور في كل المحافظات قد وصلت إلى مرحلة عالية جداً.