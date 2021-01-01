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قناة عبرية: بنيت يرفض السماح لغانتس بلقاء الرئيس عباس

السبت 14 أغسطس 2021 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: بنيت يرفض السماح لغانتس بلقاء الرئيس عباس



القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة 12 العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت رفض السماح لوزير الحرب "بني غانتس" بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضافت القناة العبرية، مساء  الجمعة ، أن غانتس أصيب بخيبة أمل بعد رفض بينت هذا الطلب خلال الأيام الماضية.

وبحسب القناة فإن وزير الحرب بالاحتلال يعتقد بأنه أكبر مسؤول يمكن له لقاء أبو مازن، حيث لا توجد مصلحة لرئيس الوزراء "بينت" بإجراء لقاء كهذا حتى لا يخسر ناخبيه من اليمين الإسرائيلي، وكذلك فإن عقد لقاء بين وزير خارجية الاحتلال "يائير لابيد" ومحمود عباس سيكون له نتائج سياسية لا ترغب بها "إسرائيل" حالياً.

ووفقاً للقناة العبرية فإن غانتس يضع أهمية كبيرة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث سيعمل هذا اللقاء على استمرار وتقوية التنسيق الأمني بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.

#نفتالي بينيت #الرئيس عباس #السلطة الفلسطينية #بيني غانتس #اسرائيل #لابيد

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