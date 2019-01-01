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الكشف عن موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين

الجمعة 13 أغسطس 2021 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين



رام الله /سما/

قال المفوض الإعلامي للهيئة الوطنية المتقاعدين العسكريين، نبيل برزق، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء، د. محمد اشتية أبلغ رئاسة الهيئة، بأنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين العسكريين يوم الأحد المقبل.

وأضاف برزق، عبر موقع (فيسبوك)، أن اشتية، أبلغ اللواء صلاح شديد، رئيس الهيئة، بتوفير المبلغ اللازم لصرف الرواتب، وبناء عليه سيتم صرفها ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وصرفت وزارة المالية، رواتب الموظفين العموميين، عن شهر تموز/ يوليو، الثلاثاء الماضي، بعد تحويل سلطات الاحتلال أموال المقاصة، بعد اقتطاعها نحو مئة مليون شيكل، من عوائد الضرائب، بداعي دفع السلطة أموال للأسرى وعائلاتهم عن عامي 2019 و2020.

وقال رئيس الوزراء، محمد اشتية: إن “إسرائيل خصمت 100 مليون شيكل من الأموال المستحقة لنا من الضرائب هذا الشهر، بحجة أننا ندفع لأسر الشهداء والأسرى”، مطالبًا بأموال الضرائب كاملة وهذا الإجراء غير شرعي وغير قانوني ويضعنا في موقف مالي صعب.

#رواتب المتقاعدين #المتقاعدين العسكريين #السلطة الفلسطينية #الحكومة الفلسطينية

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