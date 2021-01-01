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عضو كونغرس أميركي تطالب بالوقف الفوري لعمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس

الخميس 12 أغسطس 2021 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كونغرس أميركي تطالب بالوقف الفوري لعمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس



واشنطن /سما/

طالبت عضو الكونغرس الأميركي ماري نيومان، الحكومة الإسرائيلية بوقف فوري لعمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وعبّرت نيومان في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، اليوم الخميس، عن غضبها من الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقالت في التغريدة: "عمل بشع ودنيء، انتزاع عائلات فلسطينية من منازلها في حي سلون، الحكومة الإسرائيلية تدوس على الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي في القدس الشرقية"، داعيةً إلى الوقف الفوري لعمليات الهدم.

وأرفقت نيومان مع تغريدتها صورة لقيام جرافات الاحتلال بهدم منزل من طابقين سكنيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، يعود لعائلة عودة.

ووفقًا لوزارة شؤون القدس، هدمت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري أكثر من 81 مبنى في القدس المحتلة، فيما يتهدد الهدم والإخلاء عشرات العائلات الفلسطينية في سلوان والشيخ جراح وغيرها من الأحياء في المدينة.

#الكونغرس الأميركي #ماري نيومان #الحكومة الإسرائيلي #هدم منازل الفلسطينيين #القدس

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