"الأوقاف" تجدّد التأكيد على إجراءات الصحة والسلامة العامة في المساجد

رام الله / سما /

دعا وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب كافة الأئمة والخطباء الى حث المواطنين على ضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وتجنب الاختلاط والتباعد، وعلى الالتزام المستمر بإجراءات الصحة والسلامة العامة التي وضعتها الحكومة.

وأوضح أبو الرب في بيان صدر عن الوزارة، مساء اليوم الخميس، أن الوزارة وبالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة ستستمر بعملية تعقيم كافة المساجد بمختلف المحافظات بشكل دوري مع إلزام الأئمة والخطباء بارتداء الكمامة في المسجد.

وحث الأئمة والخطباء على مواصلة التأكيد على المصلين عبر مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد، بضرورة لبس الكمامة وإحضار سجادة الصلاة عند صلاة الجماعة.

وأوعز أبو الرب لجميع الخطباء بضرورة اختصار خطبة الجمعة والصلاة بحيث لا تتجاوز الـ 15 دقيقة، ودعوة كبار السن ومن يعاني من أمراض مزمنة وسعال وارتفاع درجات الحرارة الصلاة في البيوت.

ودعا كافة أطياف شعبنا، الى الابتهال للمولى عزّ وجل، والدعاء بأن يرفع الهم والغم والأذى والضرر عن شعبنا وأمتنا، وأن يسلّم ويعافي المصابين والمرضى، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلامة، وأن نتجاوز هذه المحنة بالتعاضد والتكاتف والتعاون جسدًا واحدًا معافى من الأمراض والأسقام.