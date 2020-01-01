  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسيران النمورة والعمور يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

الخميس 12 أغسطس 2021 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسيران النمورة والعمور يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام



رام الله / سما /

علّق الأسيران أمجد النمورة من دورا وفادي العمور من يطا بمحافظة الخليل، اليوم الخميس، إضرابهما عن الطعام، الذي خاضاه احتجاجًا على اعتقالهما الإداري، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

وقال نادي الأسير،  بيان له: "إنّ الأسير النمورة علّق إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 8 أيام بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ، على أن يكون الأمر الإداري الحالي هو الأخير".

وأضاف: "كما علق الأسير العمور إضرابه عن الطعام الذي استمر 23 يوماً، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري".

وأشار نادي الأسير، إلى أنّ 10 أسرى لا زالوا يخوضون الإضراب عن الطعام وهم:

1.     الأسير سالم زيدات من بني نعيم/ الخليل، مضرب عن الطعام منذ (32) يوماً.

2.     الأسير محمد اعمر من طولكرم، مضرب عن الطعام منذ (30) يوماً. 

3.     الأسير مجاهد حامد من سلواد/ رام الله، مضرب  منذ (30) يوماً.

4.     الأسير كايد الفسفوس من دورا/ الخليل مضرب منذ (29) يوماً.

5.     الأسير رأفت الدراويش من دورا/ الخليل مضرب منذ (29) يوماً.

6.     الأسير مقداد القواسمة من الخليل مضرب عن الطعام منذ (22) يوماً.

7.     الأسير يوسف العامر من مخيم جنين، مضرب منذ (15) يوماً.

8.     الأسير أحمد حمامرة من بيت لحم، مضرب منذ (13) يوماً.

9.     أكرم الفسفوس من دورا/ الخليل، مضرب لليوم (8).

10.    الأسير علاء الأعرج من طولكرم، مضرب لليوم (5).

#الاسرى الفلسطينيين #اضراب عن الطعام #الاسرى المضربين عن الطعام #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

الجزائر: حرق شاب من قبل السكان مشتبه به في إضرام نيران بتيزي وزو (فيديو)

مصادر: هذا ما سيبحثه مدير CIA مع الرئيس عباس وقادة الأجهزة الأمنية..

ترامب يرسل رسالة غامضة من ثلاث كلمات تفجر جدلا

مسؤول إماراتي عبر صحيفة إسرائيلية : "حان الوقت لتحرير غزة التي اختطفتها حماس"

شاهد : ملعقة ذكية ..اختراع عالمي من غزة ...

شاهد ..جندي يطلق صرخة استغاثة من قلب الحرائق تهز قلوب الجزائريين

“هيومن رايتس ووتش” تتهم فصائل في غزة بارتكاب “جرائم حرب”

الأخبار الرئيسية

كيف تستعدّ "إسرائيل" للحرب الثالثة؟

وليام برانس

هناك أمور جعلت زيارته مميزة.. هآرتس: رئيس الـ “سي.آي.إيه” يذكر إسرائيل بـ”حدود المناورة”!

حماس تعقب على تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول العدوان الاسرائيلي الأخير

التوتر على الحدود مرهون بالسلوك الإسرائيلي.. فصائل فلسطينية توجه رسائل عدة للاحتلال

حماس توجه رسالة الى اسرائيل: لن نقف مكتوفي الأيدي.. والتضييق على شعبنا لا يولد إلا الإنفجار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية