الأسيران النمورة والعمور يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

رام الله / سما /

علّق الأسيران أمجد النمورة من دورا وفادي العمور من يطا بمحافظة الخليل، اليوم الخميس، إضرابهما عن الطعام، الذي خاضاه احتجاجًا على اعتقالهما الإداري، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

وقال نادي الأسير، بيان له: "إنّ الأسير النمورة علّق إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 8 أيام بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ، على أن يكون الأمر الإداري الحالي هو الأخير".

وأضاف: "كما علق الأسير العمور إضرابه عن الطعام الذي استمر 23 يوماً، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري".

وأشار نادي الأسير، إلى أنّ 10 أسرى لا زالوا يخوضون الإضراب عن الطعام وهم:

1. الأسير سالم زيدات من بني نعيم/ الخليل، مضرب عن الطعام منذ (32) يوماً.

2. الأسير محمد اعمر من طولكرم، مضرب عن الطعام منذ (30) يوماً.

3. الأسير مجاهد حامد من سلواد/ رام الله، مضرب منذ (30) يوماً.

4. الأسير كايد الفسفوس من دورا/ الخليل مضرب منذ (29) يوماً.

5. الأسير رأفت الدراويش من دورا/ الخليل مضرب منذ (29) يوماً.

6. الأسير مقداد القواسمة من الخليل مضرب عن الطعام منذ (22) يوماً.

7. الأسير يوسف العامر من مخيم جنين، مضرب منذ (15) يوماً.

8. الأسير أحمد حمامرة من بيت لحم، مضرب منذ (13) يوماً.

9. أكرم الفسفوس من دورا/ الخليل، مضرب لليوم (8).

10. الأسير علاء الأعرج من طولكرم، مضرب لليوم (5).