مناشدة ضمير فخامة الوحش 2.؟!.. بقلم: محمد أحمد سالم.

غزة / سما /

"ستعرفون جميعكم في النهاية ، الاشياء المؤلمة تبقى مؤلمة ، والاشياء المدهشة تموت ببطيء ، واننا لم نبنى للتحمل ، بل للانصهار" ديستوفسكي.

بالعودة لمحرقة غزة ، ونقل عن مجموعة من الأطباء، قولهم إنّهم لاحظوا جروحاً خطيرة بشكل غير طبيعي، وتعاملوا مع العديد من الجرحى الذين وصلوا بسيقان مقطوعة وقد بدت عليها علامات الحرارة الشديدة عند نقطة البتر، ووجود آثار شظايا كما لاحظ الأطباء آثار حروق عميقة وصلت في بعض الحالات إلى العظم؛ فضلا عن تهتك الأنسجة مما يتسبب في حدوث نزف دموي كبير في العضو المصاب." لو كان شيء كهذا قد حدث في دولة اخري لزلزلت الأرض زلزالها.. لقامت الدنيا له ولم تقعد.

بين اطلال المباني و البيوت واساسها المتفحمة ، واثار ألسنة اللهب المتبعثرة وبقايا اعمدة الدخان الاسود . تحكى قصتها ومأساتها وفاجعتها المؤثرة ؛ النساء و الاطفال لا يعلمون ماذا ينتظرهم في الدقائق القليلة القادمة كانت المفاجأة على شكل صاروخ بجسم ضخم بالونه الرمادي الموحش ، يلوح شيء لامع يظهر فجأة ثم يقترب بسرعة كبيرة ، وتمر اللحظات سريعة وفجأة تتسع العيون في رعب وهلع وذهول تام ، يصاب الكل بذهول المفاجأة؛ ثواني ويحصل الاصطدام المروع ويهتز البيت ويعلو الصراخ والعويل من الاطفال والنساء الابرياء. دوى الانفجار هز المنطقة هزا عنيفا ونتيجة لذلك تطايرت اشلاء ودماء من لحم وعظام مضرجة بدمائها بوسط موجات انفجارية وتيار شديد السخونة من الهواء وضغط انفجاري لا يحتمل لدرجة الانصهار .. هل يمكنك تخيل هذا ؟!

انه .. فعل القاتل والقزم الدميم ، الذى اصبح منبوذا والذى يسعى بكل جهد ان يفسد العالم ، ان يكون هناك مزيد من الموت ، مزيد من الحرمان ، مزيد من الشقاء والحزن و التعاسة، و قتل الامل وقتل الناس وتدمير الحياة مع بث الخوف فى قلوب وعقول الاطفال.

الحقيقة أحسست أننا أكثر شعوب العالم معاناة ، فبعد كل عدوان همجي اجرامي ، وعمليات القصف والحرق الوحشية ، التى يقوم بها الوحش النازي الجديد في بلادنا ، وكل رسائل الموت والدمار والخراب ؛ كلها تجارب حربية غير معروفة لجنس البشر، و الحديث هنا. عن تجارب اسرائيل الإجرامية تحت ذرائع وحجج وتزيف.

وكما كُتب علينا القتال، كُتب علينا أيضًا الوقوف وقفة واعية متربصين لهذا الخطر، فتكنولوجيا الاتصال والاعلام الحديث جعلت حبل الكذب قصير، وارتدت أكاذيب إسرائيل عليها خلال تجاربها الحربية الأخيرة على غزة. هكذا يشهد كل العالم ، الوحش النازي الجديد ، وهو يزاول تجاربه ، و أن يستحضر كل مراسلي وكالات الأنباء، وكاميرات التليفزيون، مراسلي الصحافة والإذاعة والتليفزيون المحلي والعالمي، ولا يكتفي بأن يكون أستاذًا في فن الكذب ، ليضع اكتشافاته وتجاربه ، أمام أنظار كل علماء الدنيا إنه يريد أن يكون جزار في العلن .. جزار دموي معترف به دوليا ، و الطموح إلى هذا حد البشع؛ أن المسألة ليست عشوائية بالمرة ؛ الأمر عنوة واقتدارًا . فإسرائيل لا تريد إنقاص تجاربها المدمرة ، ولتعود الة القتل الرهيبة تدور وتعمل، في لحم الاطفال والنساء. هل .أنسى، لا يمكن أن أنسى منظر المواطنين بين الانقاض والقتل والحرق ومجازر تنصبُّ في وحشية منقطعة النظير.



كل هذا يمضي بلا أي عقاب.! أنها معاناة مفروضة علينا فرضًا. وأن أمريكا وإسرائيل أحالتا حياتنا إلى جحيم من التجارب الحربية - والسموم الإشعاعية - وكأنه الجحيم. لنا والخراب والأزمات؛ ولهم تسويق الاسلحة والربح الاجرامي، هم يرقصون ويجأرون بأصوات السعادة ونحن نجأر عويلًا وصراخًا مظلومين ومقتولين ، كنت قد كتبت أطالب علماءنا العرب، علماء الطبيعة والذرة وعلوم الإشعاع والاطباء ، بأن يتكلموا وأن يقفوا يشرحون لنا هذا الخطر الخفي ويكلموننا عنه، وعن مستوًى الخطورة والأهمية. فالموضوع ، كارثة الكبرى ، لأنه موضوع حياة إنساننا في هذا الجيل والأجيال التي تليه وصحة مجتمعنا.. انه خطر التلوث الإشعاعي الذي يستمر مفعوله المدمر - أي عمر المادة الإشعاعية الموجودة في هذه القذائف والصواريخ - إلى أكثر من اكثر من عشرين عامًا مستقرة في جسد البشر تفعل فعلها القاتل والمشوه، أو في التربة والنبات والحيوان.



هي لا تقتل شخصًا وإنما تقتل شعبًا ، بل أجيالًا كثيرة من الشعب. تلك المئات والآلاف من الأطنان من المتفجرات والصواريخ .. قنابل ثقيلة قذائف الفسفور المحرم التى أحدثت بحرارتها الشديدة، و وقودها المحروق أرطال من مادة اليورانيوم وغيرها والخطورة هذه المواد بسبب الإشعاعات، ولكن الشيء المروع أنه ما إن تظهر الأعراض ، بعد التعرض لها ، حتى يكون الحكم بالإعدام قد صدر على المريض؛ إذ لا توجد وسيلة لإنقاذه من موت محقق طال الوقت أو قصر. ثم إن أعراضه لا تظهر فورًا، إنما تأخذ وقتًا طويلًا لتظهر مثلها مثل أعراض مرض السرطان ، ولكنها إذا ظهرت يكون الزمام قد أفلت ويكون الطفل أو الإنسان غير قابل للعلاج، وليس أمامه إلا الموت المؤكد مصيرًا.



وفي هذا تشبه الأمراض الناتجة عن المواد الإشعاعية أو التعرض لها مع مرض الإيدز الخطير الذي يوقف جهاز المناعة في جسم الإنسان بحيث إن أي ميكروب أو فيروس تافه يتسلل إلى جسده يسبب وفاته. الشيء الخطير الآخر الذي تسببه اشعاعات هذه الاسلحة، بالذات جسيمات أنها تتدخل في التركيب الذري والجزيئي للصبغيات أو الكروموسومات الحاملة للصفات الوراثية داخل الخلايا الحية للإنسان أو الحيوان، ومنها بالطبع البويضة في الإناث والحيوانات المنوية في الرجل بحيث تؤدي هذه التغيرات إلى تغيرات في شكل الجنين والطفل؛ كأن يولد ناقصًا ساقًا أو يولد بعين واحدة في منتصف رأسه أو بثلاث أذرع، أو بقائمة طويلة من أمراض بعضها قديم عرفته البشرية، وبعضها جديد على العالم والطب تمامًا.



انها جريمة متعمدة عن سبق إصرار وترصد لإخفاء الحقيقة من قبل الوحش النازي الجديد .و فضيحة كبرى مفترض ، يتردد صداها في أنحاء العالم، أنهم يسمونها حرب او معركة!! اسمها عدوان همجي اجرامي متوحش بهدف اجراء تجارب اسلحة مدمرة ببيان الاستهداف العملي وتسويق تلك الاسلحة الجبارة.



ولهذا فالجريمة الأكبر من العدوان ومن عدم القدرة على التخلص من توابع المحرقة ، هي جريمة السكوت على هذا كله. لا يتعلق الأمر بحياة مائة أو مائتين إنه يتعلق بحياة أو موت ملايين الأطفال والرجال والنساء وإلى أجيال أخرى قادمة. إنها مشكلة أخرى كبرى، لا أعرف كيف سنحلها؟ ستبقى الاسلحة الملعونة تهدد بتلويث بلادنا و جوها وقتل أهلها؟! كل هذا ومسئولونا لا يقيمون للموضوع وزنًا، وكأنه مجرد حالة سرطان واحدة فقط في حين أن السرطان الحقيقي هو الخوف من مجابهة المسئولية إلى درجة الخيانة والخيانة أحيانًا، ليست فقط أن تنضم إلى صفوف الأعداء، الخيانة أساسًا أن تعرف الحقيقة المهلكة لشعبك وتخفيها عن شعبك.

إن كثر من اثنين مليون انسان، بل شعب فلسطين بأكمله يقف حائرًا مشلولًا أمام عدو وحشي يراه ؛و الإشعاعات السامة. لا يراها ولا يعرفها. هي توابع التجارب الحربية من قبل جيش الصهاينة، فهل يتم جلب مجرمي الحرب لمحكمة الجنايات الدولية؟ فهؤلاء المسؤولون نراهم في الاعلام ، يرتدون نظارات طبية أنيقة ويجلسون في غرفات مكيفة الهواء، وحاصلون على أعلى الدرجات الجامعية من أرقى الجامعات ، هم .. مجرد قتلة وسفاكين ولصوص ومصاصي دماء؛ أنانيتهم البشعة تأبى إلا أن ينفقوا ملايين الدولارات، لأجراء تلك التجارب المدمرة ، من اجل تسويق كل هذه الاسلحة الجبارة لربح المليارات ، لو كان لدى هؤلاء القتلة سفاكي الدماء ، ذرة من إنسانية أو انتماء للجنس البشري، ما تمت الموافقة اجراء تلك التجارب الاجرامية؛ فى بلاد نهبوا ارضها و ثرواتها واستعبدوا إنسانها وامتصوا دماءه وعرقه؟! فندفع ضريبة الدماء من حُر ارضنا ودمائنا.

ووجدنا داخل هؤلاء الذين يمثلون امام العالم دور التحضر والحضارة . قسوة وحشية غير بشرية في أحيان كثيرة، وقدرة على الجريمة وارتكابها بمثل ما لم يره التاريخ البشري كله، وتمييزًا عنصريٍّا رهيبًا؛وإن كنت قد قدمت لهذا كله في تلك المقالات التي كتبتها ، فان الموضوع لا يصلح له إلا كتاب كامل ، وكل هذا ولا أحد يتحرك، وأنا متأكد أنني وغيري كتبنا وسنكتب ولا حياة لمن تنادي. ويتوقف القلم هنا عاجزًا عن أن يستمر وقد بلغ به الغضب حد الخرس!