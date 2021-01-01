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راموس كان يعلم بصفقة انتقال ميسي لباريس منذ شهر ديسمبر

الخميس 12 أغسطس 2021 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
راموس كان يعلم بصفقة انتقال ميسي لباريس منذ شهر ديسمبر



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق، ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي قد قال لفلورنتينو بيريز رئيس المرينجي شهر ديسمبر الماضي بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي سينضم لصفوف النادي الباريسي.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان منذ يومين تقريباً تعاقده مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في واحدة من أهم الصفقات التي حدثت في تاريخ اللعبة، وهذا عقب انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني.

وقبلها، تعاقد باريس سان جيرمان أيضاً مع سيرجيو راموس، لينضم قائد الريال وأسطورة برشلونة لكتيبة باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيديرول مذيع برنامج “الشيرينجيتو” الشهير كشف منذ فترة عن حديث سيرجيو راموس مع بيريز في شهر ديسمبر الماضي، عندما قال له بأنه هو وميسي سيكونان فريقاً رائعاً في باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الأخبار لم يصدقها أحد وقتها، ولكن الآن أصبحت تلك الشائعات حقيقة، وانتقل الثنائي لباريس.

وأكملت الصحيفة أن هذه الأخبار تؤكد بأن باريس سان جيرمان قد حسم تلك الصفقات مبكراً حتى قبل انتهاء الموسم الماضي.

#ميسي #باريس سان جيرمان #سيرجيو راموس #راموس

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