اجتماع امريكي إسرائيلي.. استئناف البناء الاستيطاني مقابل خطوات إيجابية تجاه الفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر إسرائيلية فحوى اجتماعات مسؤولين إسرائيليين مع الإدارة الأمريكية في واشنطن الأسبوع الماضي.

وكان أبرز القضايا التي بحثت وتم الاتفاق عليها قضية استئناف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية مقابل خطوات إيجابية تجاه الفلسطينيين وفقا لموقع واللا العبري.

وضم الاجتماع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي وشمريت مئير ، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت .

و قال مسؤولون إسرائيليون كبار إن الرسالة الإسرائيلية في تلك الاجتماعات كانت "سنجدد الترويج لخطط البناء في المستوطنات ، لكننا سنفعل ذلك بطريقة مقيدة ومعقولة".

في الأشهر العشرة الماضية ، لم ينعقد المجلس الأعلى للبناء الاستيطاني . ووفقا لموقع واللا هذا يعني تجميدًا غير رسمي لإجراءات التخطيط والبناء في المستوطنات.

وأخبر مستشارو بينيت البيت الأبيض ومسؤولي وزارة الخارجية في واشنطن أن جميع القرارات لتعزيز خطط الاستيطان في المستوطنات ستُتخذ فقط على أساس احتياجات النمو الطبيعي وليس كجزء من خطوة تهدف إلى إثبات الحقائق على الأرض. وفقا للموقع العبري.

وأوضحوا أن البناء سيتم بطريقة لا تجعل التوصل إلى تسوية دائمة في المستقبل بين إسرائيل والفلسطينيين أكثر صعوبة.

مسؤول إسرائيلي بارز شارك في المحادثات مع الأمريكيين قال "إدارة بايدن تعلم أننا سنبني في المستوطنات. نعلم أنهم لا يحبونها ويعارضونها ، لكن كلا الجانبين لا يريدان التوصل إلى مواجهة بشأن هذه القضية". .

أخبر مسؤولون كبار في إدارة بايدن ومستشاري بينيت أنهم يتوقعون أن تتخذ إسرائيل إجراءات إيجابية على الأرض تجاه الفلسطينيين ، وتساعد على استقرار الاقتصاد الفلسطيني وتجنب تحركات مثل هدم المنازل وطرد الفلسطينيين من منازلهم وإنشاء بؤر استيطانية جديدة غير قانونية.

كما أثار الأمريكيون قضية عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. وأشار مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن مستشاري بينيت أوضحوا أن توجيه رئيس الوزراء للجيش كبح جماح اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وأن القضية ستؤخذ على محمل الجد.

وأشار مسؤولون إسرائيليون كبار إلى أنه جرت في الأيام الأخيرة مناقشات بين مكتب بينت ومكتب غانتس بشأن عقد مايسمى مجلس تخطيط الإدارة المدنية. وتقرر انعقاده قبل لقاء بينت وبايدن وما هو نطاق خطط البناء في المستوطنات التي يجب الموافقة عليها.