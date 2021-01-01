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السفارة الامريكية تصدر توضيحاً مهماً حول "أنباء" زيارة وفد امريكي للحرم القدسي الشريف

الأربعاء 11 أغسطس 2021 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الامريكية تصدر توضيحاً مهماً حول "أنباء" زيارة وفد امريكي للحرم القدسي الشريف



القدس المحتلة / سما /

اصدرت السفارة الامريكية في القدس، مساء اليوم الاربعاء، توضيحا مهما حول "أنباء" زيارة وفد امريكي للحرم القدسي الشريف.

وقال المتحدث باسم السفارة الامريكية في بيان مقتضب وصل سما الاخبارية نسخة عنه، إنه "لم يقم أي مسؤول من سفارة الولايات المتحدة أو الحكومة الفيدرالية بزيارة الحرم الشريف في 10 آب/ أغسطس، موضحا أنه ولأسباب تتعلق بالخصوصية، لا نتدخل بأمور السفر الشخصي لمواطني الولايات المتحدة. 

وأوضح أن زيارة أي مواطن أمريكي للموقع بالأمس لا يمثل الحكومة الأمريكية، مشيرا الى أن  سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمدلا تزال تحترم الوضع الراهن في الحرم الشريف."

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