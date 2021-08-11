الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأربعاء، حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيما يلي تقرير الصحة اليومي:

موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

الاربعاء 11/8/2021 الساعة فى 9:30 صباحا

اجراء 735 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 175 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا

تعافي 85 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

يوجد 2 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين 117716 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 1737 حالة

اجمالي المتعافين 114871 حالة

اجمالي الوفيات 1108 حالة وفاة

اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 57 حالة.

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 41 حالة.

التطعيمات/

اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300جرعة.

اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 112731شخص

حفظ الله شعبنا وحماه من كل سوء