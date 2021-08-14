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"الأونروا" بغزة تعلن آلية وموعد بدء العام الدراسي الجديد ..صورة

الأربعاء 11 أغسطس 2021 12:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا" بغزة تعلن آلية وموعد بدء العام الدراسي الجديد ..صورة



غزة/سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في غزة "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، عن موعد وآلية بداية العام الدراسي الجديد.

وقالت "الأونروا" في تصريحٍ صحفي: "إنّ بدء دوام الطلبة سيكون يوم الإثنين الموافق 16/8/2021، مُشيرةً إلى أنّ  دوام الهيئات التدريسية ويشمل معلمي المياومة يبدأ يوم السبت المقبل الموافق 14/8/2021

وأضافت: "أنّه سيتيم باستمرار تقييم الحالة الوبائية بالتنسيق مع برنامج الصحة، وفي ضوء ذلك تتخذ الإجراءات المتعلقة بطبيعة الدوام المدرسي بما يضمن سلامة الطلبة والطواقم التدريسية والإدارية.


 
وأوضحت أنّه سيتم تقسيم العام الدراسي إلي أربع فترات دراسية، يفصل بينهم إجازات قصيرة، بواقع فترتين دراسيتين لكل فصل دراسي، لافتةً إلى أنّه سيتم إضافة 6 حصص أسبوعياً للصفوف الثاني والثالث والرابع لتقديم تعليم مساند يركز على المهارات الأساسية وتعويض الفاقد التعليمي، حيث سيتم تعيين وتدريب معلمين مساندين للقيام بذلك.

وتابعت: "وسيتم توزيع مواد استدراكية في المواد الأساسية لتنفيذها خلال الأسبوعين الأول والثاني من الفصل الأول".



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