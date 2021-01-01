مسؤول فلسطيني يكشف سبب زيارة مدير CIA لرام الله

القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيلية عن مسؤول فلسطيني، أن" السلطة الفلسطينية ترحب بزيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز إلى الاحتلال والضفة الغربية المحتلة.



وقال المسؤول الذي لم تذكر اسمه الصحيفة، إن زيارة بيرنز تظهر أن إدارة بايدن جادة في إعادة علاقات واشنطن مع الفلسطينيين وتعزيز القيادة الفلسطينية في عهد الرئيس محمود عباس".

وأضاف المسؤول للصحيفة: "سياسة إدارة بايدن تجاه الفلسطينيين جيدة جدًا، والمتوقع أن يجتمع بيرنز في رام الله مع عباس ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج"، حيث "ينظر العديد من الفلسطينيين ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، على أنهما الحاكم الفعلي للسلطة الفلسطينية، ويقال إن الاثنين لهما تأثير كبير على عباس".

وأكد المسؤول" أن السلطة الفلسطينية "راضية جدا" عن سياسة إدارة بايدن تجاه السلطة المتمثلة بـ"تعزيزها وتقويتها".

وأضاف "ان السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حادة ونحن بحاجة إلى مساعدات عاجلة، والفشل في دعم السلطة الفلسطينية يعني وصول حماس إلى الحكم".