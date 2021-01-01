"إسرائيل" تتسلم سفينة حربية متطورة

القدس المحتلة/سما/

تسلم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سفينة حربية من طراز "ساعر 6"، هي الثالثة من إجمالي 4 سفن اشترتها إسرائيل من ألمانيا قبل 5 سنوات، وذلك في ظل تصاعد المواجهة البحرية الإسرائيلية مع إيران.

ورست السفينة الحربية "ساعر 6" في القاعدة البحرية في حيفا، حيث تم استقبالها بمراسم احتفالية شارك فيه الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، وبحضور قائد سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي، إيلي شرفيت.

وذكر بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أنه "سيتم في المرحلة اللاحقة تجهيز السفينة بالأنظمة العسكرية القتالية والإلكترونية المتطورة في حوض بناء السفن بميناء حيفا"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستنتهي "خلال الأشهر المقبلة".

وذكر البيان أن "ساعر 6" ستكون جاهزة للأنشطة العملياتية خلال أشهر، واعتبر أن "وصول ‘ساعر 6‘ يعتبر علامة بارزة في تعزيز حصانة إسرائيل. وستشكل السفينة ركيزة أساسية في نظام حماية الجبهة البحرية".

وأشار إلى أن "مهمة هذه السفن الحربية ستكون حماية منصات الغاز والمياه الاقتصادية التابعة لإسرائيل".

وتعد السفينة الحربية الهجومية التي وصلت الثلاثاء إلى ميناء حيفا، ثالث سفينة صواريخ من مجمل 4 سفن ألمانية الصنع من نوع (ساعر 6) كانت إسرائيل قد اشترتها قبل حوالي 5 سنوات.

والسفينة الصواريخ من نوع "ساعر 6" مجهزة بأجهزة رادار متطورة، ومنظومات سلاح حديثة تشمل صواريخ "بحر- بحر" متقدمة، وصواريخ لاعتراض الهجمات الصاروخية.

وقال الرئيس الإسرائيلي خلال مراسم استقبال السفينة الحربية، "في الأسابيع الأخيرة، شهدنا محاولة إيرانية جديدة لضرب أهداف إسرائيلية عبر الجبهة البحرية"، وأضاف "هذه ليست مسألة إسرائيلية فقط. لقد شهد العالم كله نتائج عدوان إيران على المدنيين الأبرياء".

وتابع "في نهاية الأسبوع الماضي فقط رأينا مرة أخرى نشاط إيران وأذرعها على الحدود الشمالية"، في إشارة إلى القصف المتبادل بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني. وأردف "إذا كان أي شخص في لبنان يعتقد أنه يستطيع أن يهددنا - فهو يرتكب خطأ مريرًا. لدينا قوات أمنية ممتازة وجيش إسرائيلي قوي".

وهدد هرتسوغ بالقول: "لن نتفق بأي حال من الأحوال مع واقع الحياة تحت النار. أي شخص يحاول إيذاءنا في أي مكان، في الساحات القريبة والبعيدة، بشكل مباشر أو غير مباشر، سيشعر بقوتنا وبطشنا".

من جانبه، اعتبر قائد سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي أن تسلم "ساعر 6"، "هو تعبير ملموس عن القوة البحرية وسيساهم في الحفاز على أمن دولة إسرائيل"، وأضاف "في هذا يوم نُحمل مسؤولية كبيرة على عاتقنا. أنا واثق من أننا سنتحملها بشكل جيد".