إعادة قسم في امتحان الطب لـ1500 خريج... شبهات بتسريب أسئلة الطب الباطني في حزيران

القدس المحتلة / سما /

أخطرت وزارة الصحة الإسرائيلية 1,500 خريج من كليات الطب في جامعات خارج البلاج، ممن تقدموا لامتحان مزاولة المهنة في البلاد في حزيران/ يونيو الماضي، بأن عليهم إعادة الامتحان في قسم الطب الباطني، وذلك للاشتباه في تسريب الأسئلة قبل بدء الامتحان.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، بأن المسؤولين في وزارة الصحة يشتبهون بتسريب نموذج أسئلة في امتحان الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في البلاد لخريجي الجامعات الأجنبية.

وأوضح المصدر أن الامتحان الذي يشتبه بتسريب أسئلته هو الامتحان الذي أجري في 24 حزيران/ يونيو الماضي للأطباء من خريجي الجامعات في الخارج.

ولفت إلى أن الوزارة أخطرت بالفعل 1,500 خريج بأن عليهم إعادة الامتحان في قسم الطب الباطني، للحصول على رخصة لمزاولة مهنة الطب في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة أنه "بعد انتهاء امتحان الحصول على ترخيض لمزاولة مهنة الطب، الذي أجري في تل أبيب في 24 حزيران/ يونيو الماضي، علمت الوزارة أن هناك شبهات بتسريب نموذج امتحان قسم الطب الباطني للممتحنين قبل بدء الامتحان".

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم، الثلاثاء، أنها "رصدت مناقشات حول تسريب نموذج الأسئلة في شبكات التواصل الاجتماعي قبل وبعد موعد الامتحان".

وذكرت أنه "بعد فحص معمق بمساعدة شركة تحقيقات خاصة، تأكد أن نموذج أسئلة قسم الباطنية في الامتحان الذي أجري باللغة العبرية تسرب للطلاب قبل بدء الامتحان".

وقررت الوزارة "إلغاء نتائج قسم الباطنية في الامتحان الذي أجري في الموعد المذكور"، في المقابل، أكدت الوزارة أن نتائح أقسام الجراحة وطب الأطفال وطب النساء والطب النفسي، ستظل معتمدة.

وأوضحت الوزارة أنها ستعلن في أقرب فرصة عن موعد جديد لإعادة قسم الطب الباطني لـ1,500 طالب، وذكرت أنه بعد صدور نتائج امتحان الإعادة في هذا القسم، سيتم الإعلان عن النتائج النهائية لامتحان مزاولة المهنة.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يتوجب على المعنيين بممارسة المهن الطبية، الحصول على رخصة أو شهادة اعتراف بمكانتهم من قبل وزارة الصحة؛ وذلك عبر اجتياز امتحان ترخيص حكومي.