تقوية الحب بعد الزواج

وكالات / سما /

يتسرب الملل بعد مرور فترة من الزواج، ما يؤدي إلي ابتعاد الزوجان عن بعضهما البعض، ولكن بإمكانك أن تتبعي بعض الطرق السهلة والبسيطة التي من شأنها أن تقوي علاقة الحبي بينك وبين زوجم من جديد.

1- ممارسة التمارين الرياضية

ممارسة التمارين الرياضية تساعد المخ على إنتاج مواد كيميائية عصبية تسمى الأندورفين والتي تعمل كمسكّن للقلق والتوتر.

عند ممارسة الأزواج للرياضة معاً لن يقتصر الأمر فقط على قضاء وقت ممتع سوياً، بل سيحصلون أيضًا على شكل جسم أفضل.

2- الطهي

الطهي سوياً يقوم بتحسين التواصل بين الزوجين الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز قدرتهم على التواصل بشكل جيد في مجالات أخرى من حياتهم.

يمكنكِ تحويل تلك الهواية إلى عادة أسبوعية أو شهرية حيث تقومان بالطهي سوياً وتحضير عشاء رومانسي وكأنها ليلة موعد غرامي.

3- تجربة هوايات الآخر

قد تحبين هواياته والعكس صحيح، وقد لا يفلح الأمر ولكن المقصود هنا هو تجربة هوايات الآخر كمحاولة لفهم شريك الحياة،

وما يحب وما يكره. قد تفلح التجربة في نهاية الأمر وتقضيان وقت ممتع في ممارسة هواياتكما المفضلة سوياً.

4- قراءة الكتب

إذا كنتما تتشاركان حبكما للقراءة، يمكنكما مطالعة الكتب سوياً أو قراءة كتب مختلفة. لجعل الموضوع أكثر إثارة للاهتمام،

يمكنكما التحدث عن الكتب التي قرأتماها وعمل جلسة حوار حول مضمونها. سيكون الأمر في غاية المتعة وقد تقضيان ساعات طويلة في النقاش.

5- الإنطلاق في مغامرة جديدة

جميع الأنشطة التي تعمل على ضخ الأدرينالين في كل خلية في الجسم، بالتأكيد ستكون ممتعة إذا قام الزوجان بممارستها معاً.

سواء كان هذا النشاط هو التزحلق على الجليد أو القفز من الطائرة أو تسلق الجبال، تأكدي أن تلك الأنشطة ستعيد الحياة إلى علاقتكِ الزوجية.

6- مشاهدة الأفلام

التخطيط لمشاهدة فيلم معاً كل أسبوع وتحضير الوجبات الخفيفة كالفشار على سبيل المثال.

لكن إحرصي دائماً على أن يكون هذا الوقت للإستماع بالفيلم سوياً من دون أن يكون هناك أي ملهيات كالهاتف المحمول.

هذا الوقت مخصّص لكما فقط.

7- إعتناق العفوية

التخطيط لعمل شيء قد يكون مزعج ومحبط، لذلك يفضَّل في هذه الحالة إعتناق العفوية وفعل أي شيء سوياً.

الهدف هنا هو تعزيز الثقة بينكما كشخصين والحصول على وقت ممتع، من دون الحاجة إلى خطة مسبقة.

8- الإستمتاع بصحبة الآخر

قد يقتصر الأمر على بقائكما في المنزل والتحدث وتذكّر أوقاتكما المرحة معاً فقط ليس إلّا،

أو فتح ألبوم الصور الخاص بزفافكما ومشاهدة الفيديو، فتتواصلان مع بعضكما البعض بشكل أفضل.

9- التسوّق

الذهاب للتسوّق معاّ وتبديل الأدوار بحيث تقومين أنتِ بالتسوّق له وهو يقوم بالتسوّق لكِ.

معظم الأزواج لا يفضّلون التسوّق خاصة مع زوجاتهم، لكن هذه الطريقة ستضيف بعض المرح للأمر.

10- الرقص

الإستماع للموسيقى، الغناء في المنزل أو السيارة والرقص، سيطلق طاقة تجعل الزوجان في مزاج أفضل وتعيد روح العفوية والشباب بداخلهما.