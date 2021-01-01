  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: تفاصيل جديدة ومروعة في وفاة طفل نتيجة التعذيب من قبل أقاربه

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تفاصيل جديدة ومروعة في وفاة طفل نتيجة التعذيب من قبل أقاربه



غزة / سما /

​ أفادت مصادر محلية، عن وفاة الطفل عزات قويدر البالغ من العمر 15 عاما، بعد تعرضه للضرب المبرح على يد أقرباء له.

وقالت المصادر إن الطفل قويدر تعرض للضرب والتعذيب بهدف "تأديبه" بعد اتهامه بجريمة سرقة.

وأشارت، إلى أن أقارب الطفل قاموا بغرز أداة حادة بجسده خلال ضربه، وقاموا بوضع قطعة قماش على فمه، لكي لا يسمع أحد صوته، حيث وقع الطفل مغشيا عليه على الأرض.

وأوضحت، أن الطفل توفي مساء أمس، ولكن أقاربه (أخواله) كانوا يعتقدون أنه مغمى عليه، وحينما علموا بخبر الوفاة، استقلوا سيارة وألقوا به أمام مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى في غزة، وهربوا من المكان.

يذكر، أن الطفل قويدر، كان موقوفا لدى الإصلاحية بسبب جريمة سرقة، وتم الإفراج عنه يوم أمس، وبعد ذلك تعرض للضرب ولاحقا أعلن عن وفاته.

وأكدت المصادر المقربة من العائلة، أن الشرطة ألقت القبض على والده وأشقاء والدته للتحقيق في مجريات الحادث.

الأكثر قراءة اليوم

"صديقه كشف مكانه وأبلغ عنه".. تفاصيل جديدة حول عملية منتصر شلبي عند حاجز زعترة

رسمياً.. وزارة المالية تعلن عن موعد صرف رواتب الموظفين

صور: جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عن عنصر حزب الله الذي أطلق الصواريخ على إسرائيل

استشهاد عميد أركان حرب بالجيش المصري بهجوم ارهابي في سيناء

الأردن: اكتشاف "ديار النبي لوط" في منطقة الأغوار الجنوبية

غزة : وفاة طفل جراء تعرضه للضرب في منزل يعود لأحد أفراد عائلته

شاهد.. أحدث مقاتلات الجيش المصري تظهر في سماء الإمارات

الأخبار الرئيسية

شلبي يكشف تفاصيل جديدة حول تنفيذه عملية "زعترة": الجنود اختبأوا ولم يردوا

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن محاكمة الرياض للمعتقلين لديها من الفلسطينيين

04

الاحتلال يطلق الرصاص على فلسطينية بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس (فيديو)

--

صورة: الاحتلال يتراجع عن السماح بتصدير واستيراد بعض السلع من وإلى غزة

الرئيس

رسالة من رئيس وزراء بريطانيا الى أبو مازن.. تفاصيل اجتماع الرئيس مع القنصل العام البريطاني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية