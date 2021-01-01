الاحتلال يسلم جثمان الشهيد شادي الشرفا من “بيتا”

رام الله / سما /

سلمت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد شادي عمر الشرفا (41 عامًا) من بلدة بيتا بعد احتجازه قرابة الأسبوعين.

وكان الشرفا وهو أب لخمسة أطفال استشهد عند المدخل الغربي لبلدته، في السابع والعشرين من الشهر الماضي وظلت قوات الاحتلال تحتجز جثمانه منذ ذلك الوقت.

وجرى تسليم الجثمان للارتباط الفلسطيني قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، وقامت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بنقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي أولا، ومن ثم إحالته إلى معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية.

وسوف يتم تشييع جثمان الشهيد الشرفا ظهر اليوم في مسقط رأسه بلدة بيتا.

وقدمت “بيتا” ستة شهداء، منذ بدء المواجهات على جبل صبيح، لحمايته من الاستيطان، وهم: عماد دويكات، وشادي الشرفا، وأحمد بني شمسة، ومحمد سعيد حمايل، وزكريا حمايل وعيسى برهم.