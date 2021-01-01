جماعة "الحوثيين" تعلن استعدادها مبادلة معتقلي حماس بضباط سعوديين لديها

غزة / سما /

: أعلنت جماعة الحوثيين باليمن، استعدادها إطلاق سراح ضباط سعوديين أسرى لديها، مقابل الإفراج عن معتقلي حركة حماس لدى السلطات السعودية.

جاء ذلك خلال كلمة لزعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، بمناسبة العام الهجري الجديد، نشرتها وكالة "سبأ " الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأدان الحوثي "الأحكام الظالمة" بحق "المختطفين" الفلسطينيين في السعودية، معتبرا أن "مشكلة النظامين السعودي والإماراتي مع حماس هي في مقاومتها للعدو الإسرائيلي".

وأضاف: "نؤكد من جديد عرضنا للنظام السعودي لمبادلة ضباطه الأسرى لدينا مقابل الإفراج عن المختطفين الفلسطينيين".

ولم يحدد الحوثي عدد هؤلاء الضباط، فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السعودية.

والأحد، قضت المحكمة الجزائية السعودية بالسجن 15 عاما بحق الممثل السابق لحركة "حماس" في المملكة، محمد الخضري، بتهمة "دعم المقاومة"، ضمن أحكام بحق 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت بين البراءة والسجن 22 عاما.