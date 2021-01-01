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الاحتلال يطلق الرصاص على فلسطينية بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس (فيديو)

الإثنين 09 أغسطس 2021 11:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يطلق الرصاص على فلسطينية بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس (فيديو)



نابلس/سما/

أصيبت شابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، بادعاء محاولة تنفيذها عملية طعن في مفرق مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.


وقالت وسائل اعلام عبرية أنه تم إطلاق النار صوب فتاة فلسطينية في الأجزاء السفلية من الجسد وتم اعتقالها بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة يتسهار جنوب نابلس.

وبحسب “القناة العبرية السابعة”، فقد كانت المواطنة الفلسطينية التي لم يعرف هويتها بعد، تحمل سكيناً، وتم خلال اعتقالها، بعد إطلاق النار لرفضها إلقاء السكين، وتم إطلاق النار على قدمها، ما أدى لإصابتها بجروح طفيفة.

#اصابة شابة فلسطينية #عملية طعن #نابلس

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