علامة أساسية في اليد تشير إلى الإصابة بمرض باركنسون الخطير

وكالات / سما /

يشير العلماء إلى وجود عدة علامات تؤشر إلى بداية الإصابة بمرض باركنسون الخطير، حيث تظهر بعض الأعراض الغريبة في جسم الإنسان، أحدها واضح جدا في اليد.

يُعرف مرض باركنسون باسم "الشلل الارتعاشي"، وهو عبارة عن اضطراب تنكسي في الجهاز العصبي المركزي، ويضرب بشكل رئيسي الجهاز الحركي لدى الإنسان ما يتسبب بمشاكل صحية خطيرة جدا.

وعلى الرغم من أن أعراض مرض الشلل الارتعاشي تظهر بشكل تدريجي وبطيء، إلا أنه من الممكن رصدها ومعرفتها في حال التدقيق والملاحظة والمتابعة الطبية.

ويسبب المرض خللا في الحركة وتشوها في طريقة المشي ومشاكل جسيمة في النطق، بالإضافة إلى أنه قد يحدث مشاكل في التفكير والسلوك أيضا، حيث تظهر علامات الخرف المبكر على أغلب الحالات المتقدمة لدى المصابين.

وبحسب أغلب المصادر، فإن علاج هذا المرض غير ممكن لكن يمكن ضبطه وتخفيف آثاره وتقليلها بشكل كبير عن طريق الأدوية والمتابعة الطبية بالإضافة إلى إمكانية إجراء جراحة في بعض مناطق الدماغ التي من شأنها أن تحسن أو تخفف من حدة الحالة.

لماذا يصاب الإنسان بمرض باركنسون؟

بحسب المقال المنشور في مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية تحت عنوان (علامة تشير إلى الإصابة بمرض باركنسون)، فإن هذا المرض هو اضطراب دماغي ناتج عن موت الخلايا المنتجة للدوبامين في الدماغ.

وعلى الرغم من الأبحاث المكثفة، إلا أنه من غير المعروف السبب الرئيسي لهذه الحالة. ومع ذلك، يُعتقد أن المرض قد ينتج عن مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية مثل التعرض للسموم.

10 أعراض تشير إلى بداية الإصابة بمرض باركنسون أهمها في اليد

نوه المقال إلى وجود 10 أعراض تشير إلى بداية الإصابة بمرض باركنسون، تتركز أهمها على موضوع الارتعاش أو الرجفان في الأطراف والتي تظهر بشكل واضح في يد الإنسان، بالإضافة إلى وجود 4 أعراض رئيسية، وهي:

رعاش (ارتعاش) في اليدين أو الذراعين أو الساقين أو الفك أو الرأس، وهو من الأعراض الرئيسية. تصلب الأطراف والجذع، وهو من الأعراض الرئيسية. بطء الحركة، وهو من الأعراض الرئيسية. اختلال التوازن والتنسيق، ما يؤدي أحيانًا إلى السقوط، وهو من الأعراض الرئيسية. الاكتئاب والتقلبات العاطفية الأخرى. صعوبة في البلع أو المضغ أو التحدث. مشاكل في المسالك البولية. الإمساك. مشاكل في البشرة. اضطرابات في النوم.

ويشير المعهد الوطني للصحة في أمريكا إلى أن هذه الأعراض تبدأ تدريجيا وتزداد سوءا بمرور الوقت. وتزداد صعوبة المشي والتحدث بشكل ملحوظ مع تقدم الحالة المرضية، وكذلك التغيرات العقلية والسلوكية ومشاكل النوم والاكتئاب ومشاكل الذاكرة والشعور بالإرهاق.