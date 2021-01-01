الأردن: اكتشاف "ديار النبي لوط" في منطقة الأغوار الجنوبية

عمان / وكالات /

أعلن خبراء أردنيون عن اكتمال اكتشاف "ديار النبي لوط" في منطقة الأغوار الجنوبية في جنوب المملكة وتتضمن الأدلة "أدلة فلكية، وجيولوجية، وجغرافية، ونتائج التنقيبات الأثرية، ومسوحات ميدانية، وطرق تجارية مرتبطة بالمنطقة مثل طريق البخور الدولي، وطريق الإيلاف القرشي، وألواح كتابية مكتشفة في بابل، وألواح إيبلا، والألواح الأكادية، والطرق الرومانية اللاحقة."

أكد أستاذ علم الأنثروبولوجيا في جامعة آل البيت الأردنية، وعضو فريق الاكتشاف محمود عبد العزيز، أن "الدراسات الميدانية والمقارنات العلمية، وأنماط الاستقرار في المنطقة، قد تم الإحاطة بها من جميع الجوانب، تؤكد حقيقة هذا الاكتشاف وثبوته بما لا يقبل الشك، وأن الإثباتات الأنثروبولوجية تؤكد نتائج البحث الأثري".

من جهته، قال أستاذ التراث والأدب والتاريخ وعضو الفريق البحثي، الدكتور محمد الهويمل، إن "الجهود الجماعية أثمرت في الكشف عن ديار النبي لوط"، لافتا إلى أن "فريق الدراسة انتهى حالياً من تنفيذ دراسة توثيق التراث الشفوي في منطقة الدراسة بحيث اكتملت فصول الاكتشاف لديار النبي لوط، باعتبار أن التراث غير الملموس من التقاليد المتوارثة والمتعارف عليها في المنطقة منذ تلك الحادثة التي دمرت تلك القرى والمدن."

ومن جهته قال محمد وهيب من الجامعة الهاشمية إن "المملكة أمام اكتشاف عالمي"، مقدماً ما وصفه بـ"الأدلة والبراهين العلمية المادية على اكتشاف ديار لوط ".

وقال رئيس جمعية "أدلاء السياح" الأردنية، محمد حماد، في بيان، إن "هذا الاكتشاف من أبرز الاكتشافات في المئوية الثانية للدولة الأردنية".