الدفاع المدني يطلق “كود” الحماية من الحرائق

رام الله / سما /

أطلق الدفاع المدني، اليوم الأحد، “الكود” الفلسطيني للوقاية والحماية من الحريق، و”الذي يعتبر أول كود فلسطيني ضمن أكواد البناء الوطني الذي تم إنجازه بجهود وكفاءات مهندسي الدفاع المدني بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة”.

وراعى “الكود”، وفق بيان صادر عن الدفاع المدني، الواقع الفلسطيني، ووازن ما بين الاستثمار الآمن وإجراءات السلامة العامة، خاصة في ظل التطور العمراني والإنشائي، كما يعتبر أداة توجيهية للقطاعات الهندسية في تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحرائق، وخاصة في المباني العالية ومتعددة الطوابق، للحد من وقوع الحرائق ولتوفير درجة عالية من الأمان لساكني هذه المباني من خطر الحرائق.

وأضاف البيان أنه تم بناء “الكود” بتوجيهات من رئيس الوزراء، وزير الداخلية، محمد اشتية، ومدير عام الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار، كدليل للقائمين على المنشآت العمرانية بالالتزام بجملة من المتطلبات الواجب توفيرها في المباني العمرانية، مثل الالتزام بوجود درج هروب معدني وأبواب مقاومة للحريق، وتوفير أجهزة كاشفة للدخان، ونظام الإنذار من الحريق.

وتابع أن هذا “الكود” تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء، ويلزم القائمين على القطاعات الإنشائية بتطبيق بنوده.