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الكشف عن راتب ليونيل ميسي مع باريس !!

الأحد 08 أغسطس 2021 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن راتب ليونيل ميسي مع باريس !!



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن العرض الذي يستعد باريس سان جرمان تقديمه للمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد أن تأكد رحيله عن برشلونة خلال الساعات الماضية.

وأعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي يوم الخميس الماضي عدم تجديد عقد ليونيل ميسي، بسبب فشله في موازنة حساباته المالية فيما يتعلق بقوانين اللعب المالي النظيف التي يفرضها الاتحاد الإسباني.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن ليكيب الفرنسية أن باريس سان جيرمان أصاغ الخطوط العريضة للعقد الذي سيعرضه على ميسي، ويتضمن منحه راتباً سنوياً قدره 40 مليون يورو صافية من الضرائب، وبهذا سيصبح الأعلى أجراً في النادي، متفوقا على نيمار الذي يتحصل على 35 مليون.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن والد ميسي سيتلقى مع مسؤولي باريس سان جيرمان خلال الساعات القامة، ومن المتوقع أن يتم تقديم البرغوث يوم الثلاثاء القادم، في حال سارت عملية المفاوضات دون أية مشاكل.

وأضاف التقرير أن النادي الباريسي يصب تركيزه الآن على دراسة عقد ميسي بحيث لا يتعارض مع الرغبة في تجديد عقد كيليان مبابي الذي ما زالت الإدارة متمسكة به.

كما من المفترض أن يوقع ليونيل ميسي على عقد يمتد لعامين مع باريس سان جيرمان، مع إمكانية التجديد التلقائي لموسم آخر.

#ليونيل ميسي #ميسي #باريس سان جيرمان #برشلونة

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