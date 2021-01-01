نشطاء مؤيدون لفلسطين يحاصرون أكبر مصنع أسلحة إسرائيلي في لندن

رام الله / سما /

أغلق نشطاء ومتضامنون مع القضية الفلسطينية، المقر الرئيس لشركة “Elbit System”، احتجاجاً على استمرار توريدها الأسلحة لإسرائيل حيث يتم استخدامها في قتل الفلسطينيين.

وحاصر النشطاء من منظمة “حركة فلسطين”، وهي منظمة دولية تنشط للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مقر الشركة الواقع في منطقة هولبورن، وسط العاصمة البريطانية لندن.

وبالرغم من الانتشار الكبير لرجال الأمن العاملين في الشركة والذين زاد عددهم بسبب احتجاجات سابقه، إلا أن النشطاء تمكنوا من اعتلاء المبنى الرئيسي، ورش المباني بالطلاء الأحمر، للدلالة على الدماء الفلسطينية التي يتم سفكها باستخدام الأسلحة التي يتم تصنيعها في الشركة المذكورة.

وانضم إلى النشطاء عدد من المتظاهرين في الشوارع، ومن بينهم مجموعة من عازفي الطبول.

يأتي ذلك بمناسبة مرور عام على تأسيس منظمة “حركة فلسطين”، بعد تمكنهم من إغلاق مواقع “Elbit”، ومواقع لتوريد قطع غيار الطائرات بدون طيار التابع لشركة “APPH”.

وبحسب بيان للمنظمة فإن الخطوة الاحتجاجية هذه تأتي لمنع “Elbit System” من توريد أسلحتها لإسرائيل التي لا تتوقف عن قتل الفلسطينيين، واعتبارها شريكة في ارتكاب مزيد من الجرائم بحقهم، مجددين الدعوة لإغلاق “Elbit”، إذ تقوم الشركات المذكورة بتصنيع الطائرات بدون طيار والتي يتم تطويرها باستخدام التكنولوجيا العسكرية البريطانية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تغلق فيها “حركة فلسطين”، مقر شركة “Elbit” منذ إطلاقها كحركة مدافعة عن الحقوق الفلسطينية قبل نحو عام، إذ قامت بتعطيل أفرعها العشرة في المملكة المتحدة لمدة 105 أيام.

وقالت المنظمة في بيان “نحن هنا من أجل إنهاء توريد الأسلحة والطائرات بدون طيار، والذخائر والتكنولوجيا العسكرية المصنوعة في المملكة المتحدة لإسرائيل يتم بيع هذه التقنية، التي يتم تصنيعها في مواقع Elbit العشرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى إسرائيل لغرض صريح، يتمثل في قمع وتعنيف وقتل الشعب الفلسطيني”.

في الأثناء، قامت الشرطة البريطانية بمحاصرة المكان واعتقال عدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية.