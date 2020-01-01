انضمام ثاني لاعب من فريق إسرائيلي لنادي النصر الإماراتي

القدس المحتلة / سما /

​أعلن نادي النصر الإماراتي انتقال المهاجم عبد الله حليحل من نادي “هبوعيل إيروني كريات شمونة” الإسرائيلي، بشكل رسمي إليه، ليكون الإسرائيلي الثاني الذي ينضم للفريق المذكور، سبقه إلى ذلك ضياء السبع العام الماضي.

ووفقاً لما نشرته صفحة “إسرائيل في الخليج”، فإن انضمام حليحل للفريق الإماراتي يأتي تتويجاً لاتفاقيات التطبيع بين الجانبين.

وقالت الصفحة على تويتر “لاعب كرة قدم إسرائيلي آخر ينضم إلى ضياء السبع، ويتعاقد مع نادي النصر لكرة القدم، المهاجم عبد الله حليحل”.

وأضافت: “لقد منح السلام مع الإمارات فرصاً كبيرة ومهمة وهذه فقط البداية”.

كما رحب نادي النصر بانضمام حليحل، وقال في تغريدة “رحبوا معنا بالمهاجم الشاب عبد الله حليحل، أهلاً بك في قلعة العميد لاعبنا الجديد سيدافع عن ألوان العميد حتى 2023، وسيتم قيده في فئة المُقيمين”.

وأشاد الصحافي الرياضي الإماراتي ريان الجدعاني بما أسماه نجاح تجربة اللعب مع ضياء السبع في الموسم الماضي، لافتاً إلى التعاقد المذكور مع المهاجم حليحل، وذلك في تغريدة له على موقع “تويتر”.

وقال: “بعد نجاح تجربته بالموسم الماضي مع اللاعب ضياء السبع،أعلن نادي النصر الإماراتي عن تعاقدة مع لاعب ثاني من إسرائيل، وهو عبد الله حليحل، قادماً من نادي هبوعيل إيروني كريات شمونة الإسرائيلي”.

فيما وصفت لورينا الخطيب، الدرزية التي تعمل في وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر قسم الدبلوماسية الرقمية، انضمام اللاعب الإسرائيلي بـ”الامع”، مؤكدة على أن صفقه مع نادي “هبوعيل كريات شمونة” الإسرائيلي تمت من قبل نادي النصر الإماراتي، أسفرت عن تعاقد المهاجم البالغ من العمر (20 عاما) مع الفريق الإماراتي ولمدة عامين، حيث من المقرر أن يلعب إلى جانب ضياء السبع خلال الدوري القادم.

جاء ذلك في تغريدة لها ذيلتها بعلمي “إسرائيل والإمارات”.

ووفقاً للمصادر، فإن المهاجم حليحل هو من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48، ويحمل الهوية الزرقاء، ويلعب ضمن نادي “هبوعيل كريات شمونة الإسرائيلي”.

ووقعت الإمارات وإسرائيل، في 15 سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاق تطبيع كامل للعلاقات بين الجانبين، سبقه وتلاه سلسلة من الاتفاقيات بين مؤسسات حكومية وشركات خاصة في مختلف المجالات، الاقتصادية والمصرفية والصحية والثقافية والأمنية والرياضية.