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خطوات تصعيدية في طولكرم احتجاجاً على انقطاع الكهرباء

السبت 07 أغسطس 2021 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطوات تصعيدية في طولكرم احتجاجاً على انقطاع الكهرباء



طولكرم / سما /

أعلنت فصائل ومؤسسات محافظة طولكرم في ختام اجتماعها اليوم السبت، لبحث مشكلة الكهرباء، عن سلسلة خطوات سيبدأ تنفيذها اعتبارًا من صباح يوم غد الأحد.

وقررت تعليق الدوام في كافة أقسام بلدية طولكرم باستثناء شحن الكهرباء وحالات الطوارئ والنفايات من صباح الثامن من آب/ اغسطس، وحتى مساء الثلاثاء من الأسبوع ذاته.

ونتج عن الاجتماع أيضًا، الدعوة لإضراب جزئي يوم الأربعاء (11 آب/ اغسطس) من الثامنة صباحًا وحتى 11 ظهرًا، بما يشمل الهيئات المحلية والمؤسسات الوطنية والأهلية والحركة التجارية.

كما تقرر تنفيذ وقفة احتجاجيّة أمام مكتب المحافظ يوم الأربعاء (11 آب/ اغسطس) عند 11 ظهرًا للتأكيد على مطالبة فعاليات ومؤسسات محافظة طولكرم بلقاء عاجل مع الرئيس محمود عباس.

ودعا المجتمعون لإطلاق موجة مفتوحة من قبل الإعلام المحلي نهاية الأسبوع الجاري، لتسليط الضوء على أزمة انقطاع الكهرباء والاستحقاقات الأخرى للمحافظة، على أن يتم تنظيم إضراب شامل الأحد بعد المقبل (15 آب/ اغسطس) بما يشمل جميع مناحي الحياة في محافظة طولكرم.

​​​​​​​وأعلن المجتمعون أنه سيتم عقد اجتماع اخر يوم السبت القادم الموافق 14/8/2.

#الفصائل الفلسطينية #طولكرم

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