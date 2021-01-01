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الشرطة تضبط أكثر من كغم من مواد يشتبه انها مخدرة في الخليل.

السبت 07 أغسطس 2021 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط أكثر من كغم من مواد يشتبه انها مخدرة في الخليل.



الخليل / سما /

ضبطت الشرطة اليوم أكثر من كغم من مواد يشتبه انها مخدرة في الخليل.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام  بالشرطة أنه بناء على معلومات وردت من شرطة محافظة بيت لحم تتعلق بحيازة احد الاشخاص في الخليل على كمية من المواد المخدرة بمنطقة نائية ، على الفور تحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة الخليل للمكان لتفتيشه وضبط هذه المواد.

وأضافت أنه خلال عملية تفتيش المكان وهي منطقة حرجية تم العثور على أكثر من كغم من مواد يشتبه انها مخدرة كانت عبارة عن 1181 جراما من الماريجوانا و103 حبات من الاكستازي المخدرة.

وأكدت مواصلة إجراءات البحث والتحري للقبض على صاحب هذه المواد المخدرة كذلك تم ضبطها اصولا.

#الشرطة الفلسطينية #مخدرات #الخليل

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