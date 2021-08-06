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غزة: "الميزان" يستنكر ويطالب بالتحقيق في تفجير بالقرب من أحد المنتجعات

السبت 07 أغسطس 2021 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "الميزان" يستنكر ويطالب بالتحقيق في تفجير بالقرب من أحد المنتجعات



غزة / سما /

يستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان حادث التفجير الذي وقع في محافظة شمال غزة مساء الجمعة، وألحق أضراراً في أحد المنتجعات، وبث حالة من الخوف في صفوف المواطنين، ويطالب المركز جهات الاختصاص بملاحقة الجناة ومن خلفهم وتقديمهم للعدالة.

وبحسب المعلومات الميدانية، فإن انفجاراً وقع عند حوالي الساعة 23:55 من مساء يوم الجمعة الموافق 6/8/2021، قرب منتجع بيانكو العائلي، الكائن في منطقة الواحة شمال غرب مدينة بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، وألحق الانفجار أضراراً في السور الشمالي للمنتجع، دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات. هذا ووصلت قوات من الشرطة الفلسطينية إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المنشورات جرى تناقلها عبر صفحات موقع (فيسبوك) كانت تحرض على المنتجع وإدارته، بحجة نيتهم إقامة حفل غنائي مختلط، ودعت الحكومة إلى ما أسمته "إيقاف هذا المنكر".

 مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر هذا الحادث، فإنه يحذر من أبعاده وانعكاساته على السلم والأمن المجتمعيين، وعليه يطالب المركز جهات الاختصاص وعلى رأسها النيابة العامة بفتح تحقيق في الحادث وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم صوناً لأمن المجتمع وانتصاراً لسيادة القانون.
 

#مركز الميزان لحقوق الإنسان #منتج بيانكو #شمال غزة #تفجير

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