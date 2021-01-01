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الشرطة تقبض على مطلوب للعدالة صادر بحقه 16 مذكرة حبس بقيمة 4.5 مليون شيقل

السبت 07 أغسطس 2021 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على مطلوب للعدالة صادر بحقه 16 مذكرة حبس بقيمة 4.5 مليون شيقل



رام الله / سما /

قبضت الشرطة، اليوم السبت، على فار من وجه العدالة صادر بحقه 16 مذكرة حبس بقيمة 4.5 مليون شيقل.

وأفادت إدارة العلاقات العامه والإعلام في الشرطة بأنه ومن خلال المتابعة الحثيثه للأشخاص الهاربين من وجه العدالة، تمكن مركز شرطة عتيل وباسناد من الشرطة القضائية وشرطة شويكة بشرطة محافظة طولكرم، من القبض على شخص صادر بحقه 16 أمر حبس لعدم دفع الدين بقيمة 4.5 مليون شيقل، وصادر بحقه أيضا 6 مذكرات إحضار نيابة بمبالغ طائلة وهو فار من العدالة منذ أكثر من أربع سنوات  .

وأكدت الشرطة أنها لن تتهاون في تنفيذ المذكرات القضائية والذي من شأنه أن يحقق أمن المواطن ويحافظ على ممتلكاته.

#الشرطة الفلسطينية #القبض على مطلوبين

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