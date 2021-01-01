التنمية الاجتماعية توضح موعد وآلية صرف المنحة القطرية للاسر الفقيرة في غزة

غزة / سما /

أكد مفوض وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة لؤي المدهون، اليوم السبت، أن منحة المساعدات القطرية للأسر المتعففة في القطاع ستُصرف عبر البنوك، وذلك من خلال بطاقات الصراف الآلي.

وأوضح المدهون في تصريح صحفي، أن أسماء المنتفعين من المنحة وضعت من خلال لجان متخصصة، كما أنها سُلمت لجهات الاختصاص بعد إعادة تنقيحها من قبل الوزارة.

وقال مفوض وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، إن إجراءاتٍ فنية يجري العمل عليها لصرف المنحة لمستحقيها، وذلك من خلال بطاقات تحمل شعار اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وشعار وزارة التنمية الاجتماعية.

وأشار المدهون، إلى أن الإجراءات الفنية تأخذ بعضاً من الوقت في المرة الأولى فقط، ثم بعد ذلك سيتم انتظام صرف المنحة لمستحقيها، موضحاً أن إعداد 100 ألف بطاقة للمستحقين هو ما يأخذ المزيد من الوقت أمام تسليمها لأصحاب الاستفادة.