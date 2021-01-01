أول تعليق من حماس على قصف الاحتلال وعودة اطلاق البالونات

غزة/سما/

أكدت حركة حماس، أن إصرار شباب غزة الثائر ببالوناتهم الحارقة استهداف مغتصبات الغلاف، إثبات للمرة الألف أنهم لن يخضعوا لإملاءات العدو ومحاولاته فرض المعادلات على قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح له السبت، تعقيبًا على قصف الاحتلال فجرًا، إن "الاستعراضات الجوفاء والاستهدافات الفارغة من قبل الاحتلال لن ترهبهم أو تثنيهم عن الاستمرار في مقاومة الحصار وانتزاع حقوقهم في العيش بكرامة".

وكانت خمسة حرائق اندلعت في مستوطنات غلاف غزة أمس الجمعة، قال الاحتلال إنها بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.