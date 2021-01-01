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جيش الاحتلال يصدر بياناً بعد قصف غزة

السبت 07 أغسطس 2021 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يصدر بياناً بعد قصف غزة



غزة/سما/

عقَّب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم السبت، على قصف طائراته أهداف مختلفة في مناطق متفرقة بمحافظات قطاع غزّة الليلة.


وقال المتحدث في بيان "أغارت طائرات حربية على مجمع عسكري يتبع لحمـاس في منطقة ‎جباليا وذلك ردًا على إطلاق البالونات الحارقة"

ووفق موقع YNETالتابع لصحيفة  يديعوت أحرنوت أضاف المتحدث " أن طائرات سلاح الجو هاجمت موقعا عسكريا ونقطة إطلاق صواريخ تابعين لحماس في قطاع غزة.
وختم المتحدث بيانه أن " الجيش سيواصل الرد بحزم ضد أي محاولات ارهابية تخرج من قطاع غزة".

وفي وقت سابق شنّت الطائرات الحربية الاسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر السبت، سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة المحاصر.

وأفادت مصادر امنية فلسطينية ان الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مبنى الادارة المدنية وأراضٍ زراعية في منطقة بيت حانون شمال غزة  دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن 8 حرائق اندلعت في المستوطنات المجاورة لقطاع غزة ، وقالت تلك المصادر إن الحرائق اندلعت في منطقة أشكول، وإنها نتجت عن إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.

#جيش الاحتلال الاسرائيلي #قصف غزة

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