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تفاصيل اجتماع وفد قيادة الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي

السبت 07 أغسطس 2021 07:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع وفد قيادة الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي



طهران/سما/

استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وفد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين برئاسة الأخ الأمين العام المجاهد زياد النخالة (أبو طارق)، الذي هنأ الرئيس الايراني على ثقة الشعب الايراني بانتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية، وأعرب الأخ الأمين العام للرئيس عن ثقة الحركة بنهج ايران في الدفاع عن فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته في سبيل تحرير أرضه.

كما واستعرض الوفد آخر التطورات في فلسطين بعد معركة سيف القدس المظفرة والممارسات الصهيونية في القدس وعموم الأراضي المحتلة ومعاناة شعبنا من الحصار المستمر على قطاع غزة.

وشكر الوفد الرئيس على دعمهم الدائم لشعبنا الفلسطيني ومفاومته في مواجهة الاحتلال الصهيوني. متمنيا للرئيس التوفيق والنجاح في فترته الرئاسية القادمة وللشعب الايراني المزيد من العزة والاقتدار والسعادة.

من جهته شكر رئيسي وفد الجهاد على حضوره حفل التنصيب الرئاسي، مؤكدا دعمهم الدائم لقضية فلسطين العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني المستضعف. مشيدا بحركة الجهاد الإسلامي ومسيرتها الجهادية منذ تأسيسها على يد الشهيد الشقاقي مرورا بالمرحوم الدكتور رمضان شلح وصولا الى معركة سيف القدس التي جعلت اسرائيل عاجزة أمام قوة المجاهدين وصمود الشعب الفلسطيني البطل.

وختم رئيسي اللقاء بثقته بنصر الشعب الفلسطيني ومقاومته على العدو الصهيوني شرط التوكل على الله والثقة بقدرات المقاومة وتعزيزها، مشيرا الى وقوفه والجمهورية الاسلامية الدائم الى جانب المجاهدين حتى النصر والتمكين.

#ابراهيم رئيسي #زياد النخالة #الجهاد الاسلامي

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