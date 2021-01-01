  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف أهدافًا في قطاع غزة

السبت 07 أغسطس 2021 02:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف أهدافًا في قطاع غزة



غزة/سما/

شنّت الطائرات الحربية الاسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر السبت، سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة المحاصر.

وأفادت مصادر امنية فلسطينية ان الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مبنى الادارة المدنية شمال غزة  دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وزعم جيش الاحتلال  إن الغارات جاءت ردا على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة من غزة نحو المستوطنات المجاورة لقطاع غزة 

وذكرت مصادر إسرائيلية أن 8 حرائق اندلعت في المستوطنات المجاورة لقطاع غزة ، وقالت تلك المصادر إن الحرائق اندلعت في منطقة أشكول، وإنها نتجت عن إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن رجل أعمال إماراتي كبير يتبرع لإسرائيل منذ 3 أعوام .. من هو ؟

كان العبرية: تقدم في المفاوضات حول طريقة إدخال أموال المنحة القطرية إلى غزة

حزب الله يطلق 21 صاروخا اتجاه الجليل الاعلى و الجيش الإسرائيلي يرد بقصف مدفعي

حزب الله يصدر بيانا بشأن مصادرة الراجمة واعتقال أفرادها جنوبي لبنان

صحيفة: صبر حماس بدأ ينفذ واسرائيل قد تتراجع عن شروطها بِشأن المنحة

شاهد: حزب الله ينشر مقطعاً مصوراً لإطلاق صواريخ تجاه شمال الأراضي المحتلة

صحيفة عبرية: هل ستكون الحرب المقبلة مع "إسرائيل" المواجهة الأخيرة لحزب الله؟

الأخبار الرئيسية

صواريخ

إعلام إسرائيلي يوضح: هل أكتفت اسرائيل بما أطلقته من قذائف مدفعية ظهرًا؟

مجدلاني يكشف آخر تطورات المنحة القطرية لغزة وموعد صرفها

اعلام اسرائيلي يحذر: رسائل حزب الله تحمل مدلولات استراتيجية وتطور خطير..!

هنية

تفاصيل اجتماع وفد قيادة حماس برئاسة هنية مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي

"يسرائيل هيوم" تكشف الرسائل التي يسعى حزب الله إلى إيصالها لاسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية