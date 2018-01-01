الكشف عن رجل أعمال إماراتي كبير يتبرع لإسرائيل منذ 3 أعوام .. من هو ؟

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "كلكالست" العبري، عن "تبرع سخي" من قبل رجل أعمال إماراتي لأحد المشاريع الإسرائيلية منذ حوالي 3 أعوام.



ووفق الموقع العبري فإن أحد المتبرعين الخمسة الكبار بمشروع إسرائيلي ضخم انطلق منذ 18 عاما، هو رجل الأعمال الإماراتي محمد العيار، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة لبرج خليفة الشهير".





وتابع: "قدم الخمسة بالسر مساعدات إلى آلاف الأسر الإسرائيلية التي تعاني من الجوع والعوز بقيمة 550 مليون شيكل (نحو 170 مليون دولار)".

وأميط اللثام عن هويات رجال الأعمال المتبرعين الكبار الخمسة هذا الأسبوع، خلال مؤتمر عن "الأمان الغذائي" عقد بمدينة "تل أبيب".



وبحسب "كلكالست"، انضم رجل الأعمال الإماراتي إلى المشروع الإسرائيلي الضخم الذي بدأ منذ 18 عاما، في 2018؛ أي قبل اتفاقيات التطبيع التي وقعت بين إسرائيل والإمارات.