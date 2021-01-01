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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون

الخميس 05 أغسطس 2021 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون



رام الله / سما /

 جرى اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وأخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وجرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، والجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لحشد الدعم للقضية الفلسطينية.

وثمن الرئيس، مواقف الجزائر الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيداً بالدور الجزائري التاريخي المتواصل في دعم فلسطين، والذي يؤكد أصالة وعروبة الجزائر التي تقف دوماً إلى جانب قضايا أمتها وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية.

بدوره أكد الرئيس تبون، أن الجزائر ستواصل وقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على الدوام، إيماناً منها بعدالة القضية الفلسطينية.

وتطرق الرئيس وأخيه الرئيس الجزائري، إلى القمة العربية المقبلة التي ستعقد برئاسة الجزائر، وأكدا أهميتها خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية.

هذا وتم الاتفاق بين الزعيمين، على مواصلة التنسيق والتشاور المستمر بين فلسطين والجزائر من أجل مواصلة دعم القضية الفلسطينية.

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