فصائل وهيئات طولكرم تطالب بحل أزمة الكهرباء في طولكرم

طولكرم / سما /

طالبت فصائل العمل الوطني وهيئات ومؤسسات طولكرم الحكومة وسلطة الطاقة بالعمل على حل مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهرباي في مدينة طولكرم

ونظم مؤتمراً صحفياً في ميدان الشهيد ثابت ثابت بطولكرم، تحدث خلاله فصل سلامة منسق فصائل العمل الوطني ومحمد علوش عضو لجنة التنسيق ومؤيد شعبان عضو المجلس الثوري لحركة فتح وابراهيم ابو حسيب رئيس الغرفة التجارية، والذين طالبوا بضرورة وضع حد لمعاناة سكان طولكرم جراء هذه المشكلة التي تسبب الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمدينة ولاصحاب المحال والمنشات الاقتصادية

وشددوا على أهمية وضع حلول جذرية لهذه المشكلة بعيدا عن الحلول المؤتة من خلال زيادة القدرة الكهربائية للمدينة.

وتقرر أن يعقد اجتماع موسع يوم السبت في قاعة العرفة التجارية من اجل اتخاذا الخطوات المستقبلية لحل هذه المشكلة.

وكانت هذه القضية تسببت باعلان نائب رئيس بلدية طولكرم سهيل السلمان بتقديم استقالته تلاها استقالة اعضاء المجلس نصر فقهاء وعماد الجلاد بسب عدم القدرة على حل هذه المشكلة رغم التواصل الدائم مع سلطة الطاقة والحكومة.

كما أعلن عدد من أعضاء حركة فتح اقليم طولكرم عن تجميد عضويتهم في لجنة الاقليم احتجاجا على استمرار مشكلة التيار الكهربائي في المدينة.

والليلة الماضية، نظم المئات من سكان شويكة وقفة أمام مدخل الضاحية عند المدخل الشمالي لطولكرم واغلقواالشارع باطارات السايرات احتجاجا على عدم انتظام التيار الكهربائي ومنعوا حركة السير في المنطقة وتدخلت الشرطة وقوى الامن لتفريقهم واعادة فتح الشارع.