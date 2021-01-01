اجتماع ثلاثي في الناقورة لممثلين عن اسرائيل ولبنان وقائد اليونيفيل.. اليك تفاصيله

القدس المحتلة / سما /

دعت قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل اليوم إسرائيل ولبنان الى العمل على الحفاظ على الاستقرار والامن في المنطقة الحدودية بين البلدين.

واجتمع قائد اليونيفيل ستيفانو ديل كول في راس الناقورة مع ممثلين عن الجيش الاسرائيلي والجيش اللبناني حيث تم بحث الخروقات لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 . وناشد ديل كول الطرفين العمل بسرعة على تخفيض حدة التوترات ووقف حالة العداء. وفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان)

وفي بيروت دان الرئيس اللبناني ميشل عون الهجمات التي شنها سلاح الجو الاسرائيلي على اهداف في جنوب لبنان معتبرا انها تشكل خرقا لقرارات مجلس الامن واضاف ان بلاده ستقدم شكوى الى الامم المتحدة من اجل ردع اسرائيل.

وكان الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي قد اكد ان الغارات الجوية التي شنها سلاح الجو الليلة الماضية كانت ردا على اطلاق افلصواريخ من جنوب لبنان موضحا ان اسرائيل لن تسمح ولو بابسط انتهاك لسيادتها ولمن مواطنيها .