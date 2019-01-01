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مستقبل لوكا يوفيتش مع ريال مدريد بين يدي ميلان!

الخميس 05 أغسطس 2021 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستقبل لوكا يوفيتش مع ريال مدريد بين يدي ميلان!



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن مباراة ريال مدريد الودية القادمة أمام ميلان الإيطالي قد تحسم مصير الصربي لوكا يوفيتش مع المرينجي.

وارتبط اسم لوكا يوفيتش هذا الصيف بالرحيل عن صفوف ريال مدريد بشكلٍ نهائي، حيث يرغب النادي في الاستفادة من بيعه للتعاقد مع صفقات أخرى.

وتعاقد ريال مدريد مع لوكا يوفيتش صيف عام 2019، ليعوض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويكون ثنائية جيدة مع كريم بنزيما، وهذا بعد تألقه اللافت للأنظار مع انتراخت فرانكفورت الألماني.

ولكن خلال موسمين، سجل المهاجم لوكا يوفيتش هدفين فقط، وكانا في موسمه الأول أمام أوساسونا، وليجانيس، مما دفع إدارة ريال مدريد للتفكير في بيعه هذا الصيف.

وأكملت الصحيفة بأن بالرغم من تراجع مستوى لوكا يوفيتش، إلا أن الدولي الصربي يرغب في الاستمرار وإثبات نفسه مع المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت الصحيفة أن لوكا يوفيتش يعتقد أنه إذا حصل على الفرصة مع كارلو أنشيلوتي فإنه سيظهر بمستوى مختلف تماماً عن الذي قدمه مع المدرب الفرنسي السابق زين الدين زيدان.

وأضافت “ماركا” بأن مباراة ريال مدريد الودية أمام ميلان التي ستلعب مساء يوم الأحد ستكون فرصة اللاعب الأخيرة لإثبات نفسه أمام أنشيلوتي وإدارة الفريق.

 
#لوكا يوفيتش #ريال مدريد #ميلان

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