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بيدري يعزز حظوظه للفوز بجائزة الفتى الذهبي

الأربعاء 04 أغسطس 2021 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيدري يعزز حظوظه للفوز بجائزة الفتى الذهبي



وكالات / سما /

عزز نجم وسط فريق برشلونة الإسباني، بيدري، حظوظه في الفوز بجائزة الفتى الذهبي، التي تمنح لأفضل لاعب شاب، بعد صعوده مع منتخب إسبانيا الأولمبي لنهائي دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020، هذا الصيف.

ويعيش بيدري موسماً مبهراً في أول موسم له مع الفريق الأول على مستوى النادي والمنتخب، ويقدم اللاعب مستويات مبهرة على الرغم من خوضه عدد كبير من المباريات بغض النظر عن كونه لاعب صغير السن يبلغ فقط 18 عاماً.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن تأهل بيدري مع إسبانيا لنهائي الأولمبياد يزيد من فرصه أكثر وأكثر للفوز بجائزة الجولدن بوي ” الفتى الذهبي” التي تمنح منذ 2003 لأفضل لاعب في أوروبا تحت سن 21 عاماً.

مشاركة بيدري في الأولمبياد جاءت بعدما لعب دوراً محورياً مع إسبانيا في يورو 2020 بعدما اختاره المدرب لويس إنريكي ليدافع عن ألوان لاروخا.

وبجانب ذلك، ظهر اللاعب برداء التميز مع برشلونة حيث اعتمد عليه رونالد كومان في الفريق الأول بشكل أساسي في أول موسم له مع الفريق.

#بيدري #الفتى الذهبي #برشلونة #منتخب إسبانيا

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