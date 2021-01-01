مسؤولون إسرائيليون لأمريكا: الضغط على الفلسطينيين لتبني تسوية الشيخ جراح

القدس المحتلة / سما /

​ ناشد مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية الإدارة الأمريكية الضغط على العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية لتبني اقتراح التسوية الذي قدمه قضاة المحكمة العليا أمس.

ويرجع ذلك إلى التقييم بأن هذه الخطوة قد تؤدي إلى حل النزاع وتقليل التوترات الدولية بشأن احتمال إجلاء العائلات.

وعقدت المحكمة العليا، يوم أمس جلسة مطولة، للنظر بالاستئناف على قرارات إخلاء وتهجير 4 عائلات من الحي، وخلال الجلسة قدمت اقتراحا ينص" اعتبار السكان "مستأجر محمي"، مع اعتبار الجيل الحالي من السكان هم الجيل الأول وليس من أسكنتهم الحكومة الأردنية، وبالتالي يتم الاعتراف بملكية المستوطنين للأرض، وبعد مداولات، أكد طاقم الدفاع رفض الأهالي لذلك.