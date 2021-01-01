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مصر تتأهل لنصف نهائي كرة اليد في أولمبياد طوكيو

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تتأهل لنصف نهائي كرة اليد في أولمبياد طوكيو



طوكيو/سما/

تأهل المنتخب المصري لأول مرة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كرة اليد، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، اليوم الثلاثاء، على حساب نظيره الألماني.

وتغلب منتخب مصر على ألمانيا بفارق خمسة أهداف بنتيجة (31-26) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "يويوغي ناسيونال ستاديوم"، في العاصمة اليابانية طوكيو.


ويدين منتخب "الفراعنة" بالفضل الأكبر في هذا الانتصار التاريخي لحارس مرماه كريم هنداوي الذي تألق بشكل لافت في اللقاء.

وضرب المنتخب المصري موعدا في الدور نصف النهائي، مع نظيره الفرنسي الذي تغلب بدوره على منتخب البحرين بنتيجة (42-28).

أما المباراة الثانية في الدور قبل النهائي لمسابقة كرة اليد، فستجمع منتخبي الدنمارك وإسبانيا، اللذين تغلبا على منتخبي النرويج والسويد على الترتيب.

#مصر #أولومبياد طوكيو 2020 #كرة اليد

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