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رونالدو يستعرض سيارة فاخرة باهظة الثمن هدية من صديقته جورجينا..صورة

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يستعرض سيارة فاخرة باهظة الثمن هدية من صديقته جورجينا..صورة



انستغرام

استعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق يوفنتوس الإيطالي، سيارته الفاخرة باهظة الثمن، التي تلقاها هدية من شريكته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز.

ونشر رونالدو صورة له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وهو يقف أمام سيارة مرسيدس دفع رباعي سوداء اللون من طراز "Mercedes G-Class Brabus"، وعلق عليها بعبارة: "أتمنى لكم أسبوعا سعيدا".


وبحسب صحيفة "The Sun" البريطانية، فقد أهدت جورجينا رودريغيز سيارة بقيمة 516 ألف جنيه إسترليني (نحو 717 ألف دولار) لصديقها رونالدو في عام 2020 بمناسبة عيد ميلاد "صاروخ ماديرا" الخامس والثلاثين، والسيارة من طراز "Mercedes G-Class Brabus"، مزودة بمحرك قوي (V12).

#رونالدو #كريستيانو رونالدو #جورجينا رودريغيز

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