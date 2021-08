"اختطاف محتمل" لسفينة قبالة السواحل الإماراتية وسفن تبلغ عن فقدان السيطرة

تعرضت سفينة تجارية إلى حادث بالقرب من سواحل الفجيرة الإماراتية في بحر عُمان، بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO"، مساء اليوم، الثلاثاء، وسط تقارير عن تعرض سفينة إلى "عملية اختطاف".

وفي هذه الأثناء، بثت خمس سفن على الأقل، قبالة سواحل الإمارات، تحذيرات مفادها أنها "فقدت السيطرة على القيادة" بالتزامن مع "الحادث البحري"، و"تعذر مواصلة أنشطتها"، فيما "لا تزال الظروف غير واضحة".

ونقلت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، عن مصادر أمنية أن "سفينة ‘أسفالت برينسيت‘ تعرضت للاختطاف قبالة سواحل إمارة الفجيرة"، ووجهت الصحيفة أصابع الاتهام نحو "إيران والميليشيات المتحالفة معها".

ونقلت مراسلة "سكاي نيوز" عن مصادر أمنية قولها إن "مجموعة من 8 أو 9 مسلحين صعدوا على متن الناقلة ("أسفالت برينسيت") التي ترفع علم بنما".

وقالت الهيئة البريطانية، عبر حسابها في موقع "تويتر"، إن حادثا وقع لسفينة تجارية على بعد حوالي 61 ميلا بحريا شرق الفجيرة.

من جانبها، أفادت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، بأن الحادث وقع لسفينة تحمل علم دولة سنغافورة، دون تفاصيل أكثر.

Warning 001/Aug/2021



Category: Incident - Non Piracy



Description: An Incident is currently underway in position 2459.5N 05728.6E (Approx.

61 NM East of Fujairah) Investigations ongoing.https://t.co/HAOeC8qZAJ#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/lah2vXIFWu