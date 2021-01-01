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غانتس: "سنعمل على استعادة الجنود الأسرى.. ومستعدون لجميع السيناريوهات مع قطاع غزة"

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: "سنعمل على استعادة الجنود الأسرى.. ومستعدون لجميع السيناريوهات مع قطاع غزة"



القدس المحتلة / سما /

زعم وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس مساء اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تواصل العمل من أجل الحفاظ على هدنة طويلة الأمد، والتي تعكس الرفاهية لسكان قطاع غزة.
 
وأوضح غانتس خلال زيارته فرقة غزة العسكرية، أن "إسرائيل على استعداد تام لجميع السيناريوهات مع غزة، بما فيها الذهاب لتصعيد جديد أو الوصول إلى هدنة".
 
وتابع: "سنعمل على استعادة الجنود الأسرى، مشدداً على أن القيادة الإسرائيلية تعمل على إعداد مئات الأهداف العملياتية من أجل حماية سكان الجنوب – مستوطنات غلاف غزة- وإبعاد أي تهديد عنهم". وفق قوله

#الجيش الإسرائيلي #بيني غانتس #قطاع غزة #سكان غزة #المقاومة الفلسطينية

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