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عطوة عشائرية لمدة عام.. عائلتا الجعبري والعويوي توقعان اتفاقا لإنهاء الخلاف

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
عطوة عشائرية لمدة عام.. عائلتا الجعبري والعويوي توقعان اتفاقا لإنهاء الخلاف



الخليل / سما /

توصلت عائلتي الجعبري والعويوي في مدينة الخليل بالضفة المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق ينهي الخلاف الذي أعقب مقتل شاب من عائلة الجعبري قبل عدة أيام.

وقبلت عائلة الجعبري العطوة العشائرية التي تقدمت بها عائلة العويوي بمشاركة وجهاء من مختلف أنحاء فلسطين وبمشاركة شخصيات سياسية بموجب اتفاق لمدة عام.

ويتم بموجب العطوة العشائرية دفع مبلغ 150 ألف دينار كجزء من الدية لصالح عائلة الجعبري بالإضافة إلى تحديد شوارع في مدينة الخليل يمنع بموجبها عائلة القتلة من المرور منها.

وكان الرئيس عباس، شكل لجنة عشائرية برئاسة الشيخ داود الزير لحل ومعالجة الأحداث التي شهدتها مدينة الخليل في الأيام الأخيرة، والتداعيات الأمنية الخطيرة التي أعقبت حادثة مقتل المواطن باسل الجعبري، بعد فشل الأجهزة الأمنية في السيطرة على الوضع.

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